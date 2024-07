Justine Ghekiere, leader du classement de la montagne: "Garder le maillot bleu"

"Je tenais vraiment à obtenir ce maillot bleu. Cela permet de monter sur le podium du Giro", a déclaré la cycliste de 28 ans originaire de Flandre occidentale. "Après toutes les difficultés que j'ai traversées, je suis tellement heureuse d'avoir pu montrer ce maillot bleu sur le podium. J'espère le conserver demain après-midi. Ce serait magnifique."

Ghekiere a pris le départ de l'étape reine avec des blessures. Après l'étape de vendredi, elle a dû se rendre à l'hôpital pour faire suturer sa lèvre. "Je suis tombée lourdement hier, donc je n'ai pas commencé cette étape difficile dans des conditions idéales. Mais mes jambes tournaient bien, alors j'ai décidé de tout donner. J'ai canalisé toute ma frustration dans cette étape. Mon objectif était le sommet du Passo Lanciano, où beaucoup de points pour le classement de la montagne étaient en jeu. Je ne pouvais plus viser un bon classement général et gagner l'étape était hors de portée. Je voulais ce maillot bleu et j'y suis arrivée. À la fin, j'ai même pu économiser un peu d'énergie pour l'étape de demain."