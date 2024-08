Justine Ghekiere submergée par l'émotion au Grand-Bornand: "Je crois que je rêve"

Ghekiere a survécu à une échappée précoce dans laquelle elle s'était glissée en vue conserver son maillot à pois. "J'étais vraiment morte, après avoir pris les derniers points de la montagne. Je me suis dit que j'allais rouler à mon rythme. Mais j'ai quand même réussi à conserver un écart. C'est incroyable. Vraiment."

"Je tiens à remercier mon équipe. Et surtout Julie Van De Velde. Elle a fait une course très solide et a tout fait pour moi, pour me mettre dans la meilleure position possible dans la dernière montée et pour préserver mes forces autant que possible. Cette victoire est aussi en partie la sienne."