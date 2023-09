Kaden Groves chute mais garde son maillot vert

"Je vais bien", a rassuré l'Australien au micro des organisateurs. "J'ai réussi à descendre du vélo et à ne pas me retrouver par terre, donc ça va pour moi. J'étais dans la chute, mais je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a juste eu un contact de roues ou de guidon à l'avant et que cela a impliqué mon coéquipier Tobias Bayer et quelques coureurs de DSM. Malheureusement, c'était vraiment le mauvais moment, mais j'espère aussi qu'ils vont bien".

Kaden Groves a conservé son maillot vert, lui qui domine le classement par points avec 245 points, contre 192 pour son plus proche poursuivant, Remco Evenepoel.