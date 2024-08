Kamiel Bonneu dédie sa victoire à son grand-père décédé: "Je ne courais pas seul"

Le Limbourgeois de 25 ans s'est assuré un léger avantage sur le groupe des favoris après une montée finale abrupte, et a levé la main vers le ciel. "J'ai appris hier que mon grand-père était décédé", a-t-il expliqué avec émotion juste après la course. "C'est grâce à lui que je me suis mis au cyclisme. Rentrer à la maison n'était pas possible, alors j'ai voulu tout donner aujourd'hui. Je ne courais pas seul. Je suis content d'avoir pu rendre fier mon grand-père."

Les sensations étaient au rendez-vous pour le coureur, qui caressait un léger espoir de s'imposer lors de l'épreuve du jour. "J'avais vu dans le profil de l'étape que les deux premiers kilomètres de la montée finale seraient les plus durs. Il valait donc mieux que j'attaque à cet endroit parce que je pense que je n'aurais pas pu conclure par un sprint en ascension. Au dernier kilomètre, j'ai vu que mon compagnon d'échappée Davide De Pretto atteignait ses limites. J'ai foncé jusqu'à l'arrivée."