Kerbaol, premier succès d'étape français: "Je n'avais jamais gagné une course légendaire"

Kerbaol s'est imposée après avoir attaqué au sommet de la dernière côte. "Dans la dernière montée, j'ai fait preuve d'une patience que je n'ai jamais eue dans le passé. J'ai souvent attaqué trop tôt, mais cette fois, j'ai laissé passer le sprint de bonification, pour ensuite chercher la victoire d'étape. Je savais que je pouvais faire la différence dans la descente. J'ai rapidement creusé l'écart, puis je me suis mise en mode contre-la-montre.".

Pour Kerbaol, 23 ans, il s'agit de la victoire la plus importante de sa carrière. Jamais auparavant, elle n'avait gagné une course du WorldTour. "Je ne sais pas si je suis dans la forme de ma vie, parce que je veux encore m'améliorer, mais c'est ma meilleure forme à ce jour. Je n'avais jamais gagné une course aussi légendaire."