Kevin Geniets le plus rapide à Marseille

Le Luxembourgeois Kevin Geniets (Groupama-FDJ) s'est adjugé le 45e Grand Prix La Marseillaise (1.1), traditionnelle course d'ouverture de la saison cycliste en France, disputée dimanche sur une distance de 167,5 km entre Septèmes-les-Vallons et Marseille.

Le Français Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) se classe 3e à 10 secondes du vainqueur. Le top 5 est complété par le Français Pierre Gautherat (Decathlon AG2R La Mondiale) et l'Espagnol Pau Miquel (Kern Pharma).

Le premier Belge est Jenno Berckmoes (Lotto Dstny), 7e à 1:14.

Kevin Geniets, 27 ans, a enlevé dimanche sa 4e victoire en carrière. Il avait décroché les trois premières lors des championnats du Luxembourg, lui qui avait été sacré champion du Luxembourg dans la course en ligne en 2020 et 2021 et dans le contre-la-montre en 2021.

Le Luxembourgeois succède à l'Américain Neilson Powless au palmarès de l'épreuve française.