Kévin Vauquelin vainqueur d'étape sur son 1er Tour: "C'est complètement dingue"

Vauquelin s'est échappé avec Nelson Oliveira et Jonas Abrahamsen après la première ascension de San Luca. Il a ensuite lâché le Portugais et le Norvégien sur la seconde ascension. "Dans la première bosse, quand Axel Laurance a attaqué, je suis revenu au tempo. Je pouvais attaquer en haut, mais je me suis dit que c'était loin et j'ai décidé de le faire dans la dernière bosse. Quand je suis sorti avec Oliveira et Abrahamsen, je savais que dans la dernière bosse, j'étais plus 'punchy' qu'eux. Je me suis dit que c'est le moment et s'ils se retrouvent à deux, ils auront du mal à rouler, donc c'était parfait."

Pour le jeune Français, c'était "déjà un rêve de participer" au Tour. "Tout ça va me mettre dans une bonne spirale pour la suite, même pour l'équipe." Il se dit "très heureux" d'apporter à Arkéa-B&B Hotels la première victoire de son histoire au Tour.