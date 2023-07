Kopecky, 2e au sprint, conserve le maillot jaune avec un pneu arrière dégonflé

Lotte Kopecky (Team SD Worx) a pris la deuxième place au sprint et a conservé le maillot jaune à l'issue de la deuxième étape du Tour de France Femmes lundi. Elle avait de quoi avoir des regrets puisque son pneu arrière était dégonflé dans le final. "Dommage, mais je ne pense pas pouvoir me plaindre" a-t-elle commenté.

Kopecky reste largement en tête du classement général, avec 49 secondes d'avance sur Lippert. "Je suis contente de cela. Cela aurait été bien de gagner une deuxième étape, mais je ne pense pas pouvoir me plaindre. Avec l'équipe, nous pouvons être heureuses d'être restées dans la course : la route était vraiment très glissante, c'était assez dangereux, et certaines sont tombées".

"J'ai senti ma roue arrière se dérober dans un rond-point", a expliqué Kopecky peu après le sprint. "Mon pneu était à plat. C'est dommage. Mais je ne veux pas que cela excuse ma deuxième place. Demi (sa coéquipière Vollering, ndlr) a parfaitement mené la course. Liane (Lippert, qui a remporté l'étape) est arrivée avec plus de vitesse".

Mardi, le parcours offrira la possibilité d'un premier véritable sprint du peloton : "J'espère que ce sera le cas et que nous pourrons bien positionner Lorena (Wiebes). En tout cas, nous n'avons pas l'intention de contrôler la course pour mon maillot jaune. Nous ne l'avons pas fait aujourd'hui non plus".