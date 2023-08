Kopecky commence directement avec un titre mondial: "Cela reste spécial"

Kopecky n'a jamais semblé perdre le contrôle durant la course par élimination. Elle a dominé au sprint sa dernière concurrente en lice, la Française Valentine Fortin. "J'étais bien dans la course", a confirmé Kopecky. "Je pense que j'ai toujours réagi très vite et intelligemment. Et je me sentais bien, aussi. L'élimination est une course où je peux me sentir bien. Je peux prendre la bonne décision au bon moment. Je trouve que c'est une discipline très chouette. Et j'ai l'impression d'être douée dans cet exercice", a-t-elle souri.

Kopecky s'est offert un deuxième titre de rang dans l'élimination, après avoir remporté cette année, sur la route, un deuxième Tour des Flandres et gagné une étape du Tour de France, où elle a terminé deuxième. "Mais ce titre reste quand même spécial", savoure la championne du monde. "Je n'aimerais pas devoir renoncer à ce maillot, ne plus pouvoir le porter à l'entraînement. Cela reste spécial d'avoir ce maillot arc-en-ciel."