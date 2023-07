Kopecky: "Perdre le maillot jaune ne m'aurait pas empêché de dormir"

"On sait que l'écart peut se réduire très rapidement au cours d'une étape de 177 kilomètres, avec un final très intense", a rappelé Kopecky. "Et tant pis si j'avais perdu le maillot. Cela ne m'aurait pas empêché de dormir non plus. En fin de compte, nous sommes ici pour un objectif plus important que celui de garder ce maillot jaune."

Cet objectif plus important est celui de la Néerlandaise Demi Vollering, pour qui Kopecky a effectué un travail impressionnant dans le final vallonné. "C'était surtout en faveur de Demi. L'objectif était qu'elle revienne de l'arrière et que je puisse l'aider. Mais elle n'a apparemment pas réussi à s'éloigner d'Annemiek Van Vleuten et de ses coéquipières. Ce plan n'a donc pas fonctionné, mais je suis satisfaite du déroulement de ma course".