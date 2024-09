Küng grand favori du chrono chez les messieurs, Kopecky a ses chances chez les dames

Le parcours de 31,2 km dessiné entre Heusden-Zolder et Hasselt ne présente pas de difficulté et peu de passages techniques.

En l'absence des trois premiers du contre-la-montre des Jeux, Remco Evenepoel (également champion du monde), l'Italien Filippo Ganna et Wout van Aert, et du tenant du titre, le Britannique Joshua Tarling, Küng a une occasion en or de remporter un troisième titre européen, après 2020 et 2021. Le Suisse arrive en confiance après avoir dominé le chrono final de la Vuelta.

Septième du chrono de Madrid, Victor Campenaerts appartient au groupe des outsiders. Double champion d'Europe (2017 et 2018), Campenaerts a un peu délaissé cette spécialité, mais reste un solide rouleur, capable de terminer cinquième du premier contre-la-montre du Tour.