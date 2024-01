La 27e édition sera plus longue en 2024 et arrivera après la course messieurs

La 27e édition de la Flèche wallonne féminine sera organisée le 17 avril. La course partira du centre de Huy pour arriver au sommet du Mur au terme de 143,5 kilomètres, soit 12 kilomètres supplémentaires par rapport au parcours de 2023. Chose inédite: la course des dames partira à 14h00 pour arriver vers 17h45, soit une heure trente après la course masculine.

"Nous avons opté pour cette nouvelle formule pour éviter le départ habituel très tôt dans la journée, c'est un changement majeur et une marque de respect envers les championnes. Ce changement aidera à garder le public sur le parcours et à l'arrivée et nous permettre d'avoir une exposition supplémentaire", a expliqué Christian Prudhomme, directeur du cyclisme des organisateurs ASO, mercredi à Liège.

La première partie féminine de course partira vers l'ouest avec, très vite, la Côte de Gives et les Côtes de Courrière et d'Evrehailles. L'entrée sur le circuit final se fera après Havelange. Les 90 derniers kilomètres identiques au parcours des hommes. L'arrivée sera jugée au deuxième passage du Mur de Huy.