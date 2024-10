La 3e édition à Louvain avec Van der Poel, Stuyven, Kopecky et Ferrand-Prévot annoncés

Les championnats du monde de gravel se disputent pour la première fois en dehors du territoire italien ce week-end. La 3e édition se déroulera en effet entre Halle et Louvain avec un parcours de 182 kilomètres pour les messieurs dimanche, et 136 pour les dames samedi, dont 70% de chemins non-asphaltés.

"Après les Mondiaux et Binche, il me reste encore de l'essence dans le réservoir. J'ai très envie d'ajouter le maillot arc-en-ciel à ma collection pour effacer aussi ma 4e place aux Mondiaux de 2021 (à Louvain, ndlr), mais la concurrence sera forte", à commencer par Mathieu van der Poel. Les organisateurs ont confirmé mercredi sa venue, de même que celle du tenant du titre, Matej Mohoric, du champion du monde de gravel en 2022, Gianni Vermeersch, Tim Merlier, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, le Néerlandais Joris Nieuwenhuis, le Tchèque Petr Vakoc ou l'ancien pilote de F1, le Néerlandais Valtteri Bottas.

Les détails du tracé ont été précisés mercredi à Louvain sur le site de l'Abbaye du parc. Un parcours qu'a pu reconnaitre Jasper Stuyven, champion d'Europe et de Belgique au même endroit l'an dernier.

Lotte Kopecky et la Française Pauline Ferrand-Prevot sont notamment annoncées chez les dames.

Depuis Halle, les engagés parcourront en large partie les Forêts du Brabant. Ce parc national, officiellement reconnu en octobre 2023, relie le Bois de Halle, la Forêt de Soignes, la vallée de la Dyle et la forêt de Meerdaal, soit l'itinéraire emprunté par les coureurs pour faire un saut jusqu'à Tervuren et son musée de l'Afrique, passant par Duisburg et Neerijse avant un retour vers Louvain.

Le peloton effectuera un circuit local de 47 kilomètres depuis le centre de Louvain jusqu'au bois d'Heverlee, à parcourir deux fois par les élites messieurs, une fois pour les dames.