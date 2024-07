La 4e étape pour Pogacar qui dompte le Galibier et prend le maillot jaune, Evenepoel 2e

Tadej Pogacar a endossé le maillot jaune à l'issue d'une 4e étape marquée par l'ascension du Galibier, mardi. Le Slovène (UAE Emirates) a dompté le colosse pour prendre le maillot jaune et signer une 12e victoire d'étape dans la Grande Boucle.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), premier coureur équatorien en jaune la veille, doit céder sa tunique, lâché dès le début du Galibier, ayant fini à plus de cinq minutes.

Au fil des 23 km de l'ascension de ce Col du Galibier (hors catégorie à 5,1%), les 17 fuyards du jour ont tous été repris. L'Espagnol Oier Lazkano (Movistar) en dernier, à 7 km du sommet, sous l'action des UAE Emirates de Pogacar suivis des Visma Lease a Bike de Vingegaard, esseulé cependant à 4 bornes du sommet. Carapaz n'était pas arrivé à suivre, ni Adam Yates, ni Egan Bernal. Notamment.

Au sommet, à 2.642 mètres d'altitude et 19 km de l'arrivée, Pogacar est passé en tête devant Vingegaard et Evenepoel avec respectivement 8, 5 et 2 secondes de bonifications.

Le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates), les Espagnols Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) et Mikel Landa (Soudal-Quick Step) ainsi que le Slovène Primoz Roglic (Red Bull BORA-hansgrohe) ont basculé avec 30 secondes de retard.