La 66e édition de l'E3 Classic présentera un parcours quasi identique le 22 mars

La 66e édition de l'E3 Classic, épreuve cycliste du WorldTour, a été présentée à Harelbeke lundi. À l'exception de quelques changements dus à des travaux routiers dans les cent premiers kilomètres et aussi la suppression de l'Eikenberg pour ces mêmes raisons, le parcours est identique à celui de l'édition précédente. Cela signifie que 17 monts et quelques sections pavées seront au programme le vendredi 22 mars. La course est longue de 207,6 kilomètres, et son final d'environ 85 kilomètres.