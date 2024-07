La 73e édition commence mardi avec quatre équipe WorldTour dont Alepcin-Deceuninck

Chez Ineos Grenadiers, la liste provisoire des engagés comprend Filippo Ganna, Tobias Foss et Joshua Tarling. Alpecin-Deceuninck compte sur Michael Gogl, Xandro Meurisse et Laurens Sweeck. Jayco Alula est présente avec Eddie Dunbar et Max Walscheid et UAE Team Emirates avec Felix Grossschartner et Rafal Majka.

La première des cinq étapes en ligne a un profil vallonné avec deux ascensions de 3e catégorie. Les deux journées suivantes, la caravane se déplacera vers les régions montagneuses avec des tronçons propices aux échappées, mais des arrivées au sprint ne sont pas à exclure vu les profils des derniers kilomètres du parcours. Samedi, l'étape-reine arrivera au sommet du Glockner, col de 1re catégorie. Avant cela, les rescapés auront affronté le Hochtor, un col hors-catégorie à 2.504m. Dimanche, la course se terminera au sommet de Kühtai, un col hors-catégorie.