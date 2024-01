La 76e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne s'élancera de Courtrai

"Un accord de trois ans a été conclu avec Courtrai", a expliqué Peter Debaveye, le directeur de course. "Bien sûr, ce déménagement a un prix. Cette année, nous recevrons 75.000 euros, en 2025 ce sera 85.000 euros et en 2026 Courtrai versera 90.000 euros sur notre compte. En retour, la ville bénéficiera d'une visibilité nationale et internationale."

Qui dit nouveau lieu de départ dit nouveau parcours. "Mais nous n'avons pas eu à changer grand-chose. Après tout, Courtrai et Kuurne sont voisins. La neutralisation, après le départ de la Grand Place de Courtrai, est un peu plus longue. Il y a une nouvelle boucle près de Celles. Nous y rencontrerons de belles routes dans des plaines découvertes. Le parcours peut être rendu un peu plus difficile à cet endroit si le vent se lève. Treize montées ainsi que des sections pavées difficiles seront au programme. La première montée, celle du Tiegemberg, interviendra après 17 kilomètres de course. La dernière, le Kluisberg, se situera à 61 kilomètres de l'arrivée sur la chaussée de Bruges de Kuurne. Celle-ci sera atteinte après 183 km. Il restera à parcourir une boucle qui passera par Courtrai et Harelbeke avant de se disputer la victoire après 196,4 km".