La Belgique 3e du relais mixte: "sans ma chute, l'argent était possible", explique Sweeck

"Sans ma chute, la médaille d'argent était possible", a avoué après coup Laurens Sweeck, le dernier des six relayeurs belges, abordant son tour en 3e position. "Je sentais bien que la deuxième place était possible, je pouvais combler le trou avec le Britannique (Thomas Mein, ndlr). J'étais revenu tout près, mais j'ai chuté. Un peu bêtement. J'ai pourtant roulé assez de tours pour reconnaître le parcours, mais parfois en course, les virages et les descentes semblent un peu différents. Si je ne tombe pas, peut-être que l'on est deuxième. Cela dit commencer des championnats du monde par un podium, c'est toujours bien. Tout le monde dans l'équipe a répondu présent, c'est une belle récompense. C'est aussi bien pour chacun avant sa propre course."

Dans l'ordre, Antoine Jamin (junior), 17 ans, Julie Brouwers (espoir), 20 ans, Joran Wyseure (espoir), 22 ans, Marion Norbert Riberolle (élite), 24 ans, Xaydée Van Sinaey (juniore), 17 ans, puis Laurens Sweeck (élite), 29 ans, ont mené la Belgique sur cette troisième marche du podium à 33 secondes des Néerlandais mais à un souffle de la médaille d'argent.

Chacun des dix pays au départ a délégué une équipe de six avec trois messieurs et trois dames, et un mix de juniors, espoirs et professionnels. Chacun a couru un tour.