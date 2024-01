La Belgique avec neuf coureurs et trois leaders à Tabor

La victoire finale d'Eli Iserbyt en Coupe du monde permet à la Belgique de prendre le départ de la course élites messieurs des Mondiaux de cyclocross avec neuf coureurs dimanche prochain à Tabor, en République tchèque. C'est Witse Meeussen qui sera ajouté à la sélection pour Tabor, rejoignant Jens Adams, Eli Iserbyt, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Michael Vanthourenhout et Joran Wyseure.

"Il s'agit maintenant de garder tout le monde en forme et en bonne santé", a déclaré le sélectionneur fédéral Sven Vanthourenhout dimanche. "Witse Meeussen a chuté immédiatement après le départ à Hoogerheide, mais il a heureusement réussi à terminer la course. C'est très positif. Il méritait vraiment son billet pour les Mondiaux".

Les Belges devraient avoir tros leaders à Tabor. "Ces deux dernières semaines, les Belges ont montré qu'ils étaient prêts pour les Mondiaux", dit le sélectionneur. "Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt et Thibau Nys pourraient viser une médaille la semaine prochaine. Reste à voir s'ils pourront avoir le niveau de Mathieu van der Poel. Je ne mets pas de pression sur mes coureurs mais nous devons être prêts, quoi qu'il arrive. Il est certain à 99 % que Van der Poel sera champion du monde, mais si cela se passe mal pour lui, je veux que ce soit un Belge sur la plus haute marche du podium. Nous ne comptons pas rendre la course ennuyante. Mathieu jouit de trop de respect de tout le monde pour cela".