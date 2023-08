La Belgique éliminée de la poursuite chez les messieurs et du sprint chez les dames

Le Danemark a réussi le meilleur temps en 3:46.816, largement devant la Nouvelle-Zélande (+2.297) et l'Italie (+3.592) menée par Filippo Ganna et Jonathan Milan entre autres. L'Australie, la France, le Canada, l'Allemagne ont complété le tableau avec le Japon.

Le 1er tour débutera vendredi à 19h42 (heure belge).

Les qualifications du sprint par équipes dames n'ont pas souri à la Belgique non plus, qui a terminé 12e en 48.930 à 55,181 km/h avec Nicky Degrendele, Valerie Jenear et Julie Nicolaes. La 8e et dernière place qualificative, décrochée par la Pologne, était à près d'une seconde et demie.

La Grande-Bretagne a signé la meilleure performance en 46.072, devant l'Allemagne (+0.395) et la Chine (+0.607). Ont suivi les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et le Canada, ainsi que la Pologne.