La Belgique ne pouvait "pas obtenir mieux" que la médaille de bronze sur le relais mixte

Dernier relayeur belge, Vanthourenhout a permis à la Belgique de conserver sa 3e place à 32 secondes de la France, sacrée grâce à la victoire au sprint du junior Aubin Sparfel devant le Britannique Cameron Mason.

"J'ai essayé de me rapprocher mais le parcours était difficile et j'ai rapidement manqué de jus. Le reste du tour, j'ai roulé sur la réserve et nous ne pouvions pas obtenir mieux que cette troisième place. C'était un bon test pour dimanche (date de la course élites messieurs, ndlr). Je sais maintenant où on peut faire éventuellement la différence", a expliqué Vanthourenhout.