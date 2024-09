La Belgique prend le bronze en relais mixte, l'Italie l'emporte devant l'Allemagne

Outre l'Italie, l'Allemagne et la Belgique, la Pologne (4e à 1:49), l'Ukraine (5e à 4:23) et la Bulgarie (6e à 7:23) étaient les trois seules autres nations engagées dans le relais mixte des élites.

Edward Theuns, Noah Vandenbranden, Victor Vercouillie, Alana Castrique, Marion Norbert-Riberolle et Jesse Vandenbulcke ont roulé en 1h03:16.16 pour finir troisième sur les six nations engagées. L'Italie, avec le médaillé d'or du chrono élites messieurs Edoardo Affini et le médaillé de bronze Mattia Cattaneo, a bouclé le parcours limbourgeois en 1:01.43. L'Allemagne est arrivée à 17 secondes.

Plus tôt jeudi, la Belgique a pris la 4e place du relais mixte juniors remporté par les Pays-Bas devant l'Allemagne et la Norvège.

Les courses en ligne débuteront vendredi avec la course espoirs dames à 9h00 et la course espoirs messieurs à 13h30. Samedi, les courses juniors garçons et élites dames seront au programme avant les courses juniores filles et élites messieurs dimanche.

La Belgique a déjà remporté trois médailles dans cet Euro organisé à domicile avec l'or de Lotte Kopecky sur le chrono élites dames et d'Alec Segaert sur le chrono espoirs messieurs, ainsi que l'argent de Jasper Schoofs sur le chrono juniors garçons