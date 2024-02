La Belgique remporte la médaille de bronze sur le relais mixte

En l'absence des Pays-Bas, champions du monde en titre, la victoire est revenue à la France dans le même temps que la Grande-Bretagne après la victoire au sprint du junior Aubin Sparfel devant Cameron Mason. La Belgique a terminé 3e à 32 secondes pour former le même podium que lors des derniers championnats d'Europe.

Le relais de la junior Shanyl De Schoesitter a été plus compliqué et la Belgique a pointé à la 7e place à la mi-course. Quatrième Belge en piste, l'espoir Julie Brouwers a permis à la Belgique d'occuper la 5e place au moment de passer le relais à Sanne Cant.

La championne de Belgique a ensuite passé le dernier relais à Michael Vanthourenhout à la 3e place. Une position que le double champion d'Europe est parvenu à conserver pour permettre à la Belgique de remporter la médaille de bronze comme en 2023.

Les championnats du monde se poursuivent samedi et dimanche. Samedi, les courses juniors filles, espoirs messieurs et élites dames sont au programme. Dimanche, ce sera au tour des juniors garçons, espoirs dames et élites messieurs.