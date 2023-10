La Belgique représentée par Sanne Cant et Witse Meeussen dans le relais mixte

Sanne Cant et Witse Meeussen sont les deux élites qui défendront les couleurs belges dans le relais mixte des championnats d'Europe de cyclocross vendredi à Pontchâteau en France.

Cant et Meeussen seront épaulés par Xaydée Van Sinaey (U23 dames), Yorben Lauryssen (messieurs U23), Shanyl De Schoesitter (juniore) et Naud De Clercq (junior). Lors ce de relais, chacun dispute un tour du parcours de l'Euro.

C'est la première fois que le relais mixte figure au programme de l'Euro. Pour l'instant, seules six nations sont inscrites, dont les Pays-Bas, champions du monde en titre.