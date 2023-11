La Belgique termine 3e du relais mixte derrière la France et la Grande-Bretagne

L'équipe belge de relais mixte a terminé 3e aux championnats d'Europe de cyclocross, vendredi à Pont-Château en France. Le premier événement du week-end a été remporté par la France, devant la Grande-Bretagne. La course s'est disputée avec seulement cinq équipes, la Tchéquie et l'Italie terminant respectivement 4e et 5e.

Tous les relais devaient être composés de six coureurs, trois chez les messieurs et trois chez les dames répartis comme suit: un junior, un U23 ou un junior, et un élite ou un U23. Pour la Belgique, ce sont Naud De Clercq et Shanyl De Schositter (juniors), Yorben Lauryssen et Xaydee Van Sinaey (U23) ainsi que Witse Meeussen et Sanne Cant (élites) qui ont disputé la course.

La France (Aubin Sparfel, Célia Gery, Rémi Lelandais, Electa Gallezot, Joshua Dubau et Hélène Clauzel) l'a emporté avec 33 secondes d'avance sur les Britanniques, qui alignaient trois juniors (Oscar Amey, Imogen Wolff et Cat Ferguson) aux côtés d'un U23 et deux élites (Daniel Barnes, Cameron Mason et Anna Kay). La Belgique a terminé à 1:07, devant la Tchéquie à 1:13 et l'Italie à 1:15.