La Canadienne Magdeleine Vallieres remporte le Trofeo Palma

La coureuse canadienne de 22 ans s'est imposée avec 16 secondes d'avance sur la Sud-Africaine Ashleigh Moolman (AG Insurance - Soudal Team) et l'Espagnole Mavi García (Liv AlUla Jayco). Elle a ainsi décroché sa toute première victoire professionnelle.

Le Trofeo Palma est le second volet du Challenge de Majorque féminin, organisé pour la première fois cette année. Le premier volet a eu lieu samedi avec le Trofeo Felanitx-Colonia Sant Jordi (1.1), enlevé par la Suissesse Noemi Ruegg (EF Education-Cannondale) devant la Cubaine Arlenis Sierra (Movistar) et l'Italienne Chiara Consonni (UAE Team ADQ). Marthe Goossens (AG Insurance - Soudal Team) a terminé 7e et meilleure Belge de cette première course féminine de la saison sur le sol européen.