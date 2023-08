La championne du monde Lotte Kopecky en tête d'affiche dimanche

Lotte Kopecky exposera pour la première fois son maillot de championne du monde en Belgique à l'occasion de la Coupe Sels, dimanche. Suivra plus tard dans la journée la 96ème édition de la course masculine, désormais inscrite au calendrier national après avoir été rétrogradée du calendrier cycliste international de l'UCI.

"Nous parcourons des circuits locaux", a expliqué l'organisateur de l'épreuve, Ben Simons. "Nous avons délibérément abandonné notre statut 1.1 et choisi d'inscrire la course au calendrier national." L'ancien champion de Belgique Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) et Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) feront notamment partie des coureurs qui s'élanceront pour 11 tours d'un peu moins de 10 kilomètres. "Tous ceux qui le souhaitent peuvent donc voir les coureurs à l'œuvre à plusieurs reprises et c'est ce qui rend la Coupe Sels si unique." L'année dernière, la victoire était revenue à Arnaud De Lie.

"En ce qui concerne l'édition féminine, nous sommes honorés que Lotte Kopecky se présente au départ de notre critérium dans son maillot arc-en-ciel. Il s'agit de 20 tours d'un peu plus de 3 kilomètres. C'est d'ailleurs la première course que Kopecky disputera dans notre pays après avoir remporté son titre sur route à Glasgow", a expliqué Ben Simons. "Marthe Truyen, 3ème de Paris-Roubaix, fera également son apparition, tout comme Ellen Van Loy et Mieke Docx, entre autres.".