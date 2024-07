La championne du monde Lotte Kopecky parmi les favorites de la 35e édition

Le peloton féminin prendra dimanche le départ du 35e 'Giro Donne', le Tour d'Italie féminin. Celui-ci débute par un contre-la-montre individuel de 15,7 kilomètres à Brescia site du départ et de l'arrivée en Lombardie. Le peloton prendra ensuite la route du sud et parcourra 876,7 kilomètres au total avant l'arrivée à L'Aquila, le 14 juillet.

La deuxième étape devrait offrir un terrain de jeu propice aux sprinteuses, avec un parcours sans relief de 110 kilomètres entre Sirmione et Volta Mantovana. Les choses devraient se corser dès mardi (113 kilomètres) entre Sabbioneta et Toano, où l'arrivée sera jugée après une montée de 12,5 kilomètres à 4,8% de moyenne. La quatrième étape, entre Imola et Urbino, offrira un profil équivalent avec une arrivée sur un long faux plat de 13,6 kilomètres. Vendredi, la sixième étape ralliera San Benedetto del Tronto à Chieti sur 159 kilomètres avec de nouveau un parcours accidenté.

Le peloton se frottera à la haute montagne samedi sur l'étape-reine (120 kilomètres) entre Lanciano et le Blockhaus, avec deux ascensions au programme: le Passo Lanciano (11,2 kilomètres à 8,6 %) suivi de la montée finale de 16,3 kilomètres à 8 % du Monte Blockhaus. Les favorites au général pourront encore se disputer la victoire dimanche entre Pescara et L'Aquila (117 kilomètres), avec notamment l'ascension du Castel del Monte à mi-parcours (13,7 kilomètres à 4,6%).