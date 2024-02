La championne du monde Lotte Kopecky prolonge son contrat avec SD Worx jusqu'en 2028

"Je me sens très bien dans cette équipe", a expliqué Kopecky. "C'est pourquoi je suis heureuse de pouvoir prolonger mon séjour au sein de la meilleure équipe du cyclisme féminin." Kopecky se réjouit de mettre un terme aux spéculations sur son avenir. "Je peux maintenant laisser tout cela derrière moi." La championne du monde fait également un pas en avant au niveau financier. "Mais ce n'était pas vraiment la motivation. Il s'agissait surtout des belles sensations que je ressens au sein de l'équipe."

Kopecky, 28 ans, évolue depuis 2022 pour l'équipe néerlandaise. Avant cela, elle avait porté les maillots de Liv Racing, Lotto Soudal Ladies et Topsport Vlaanderen.

Le manager de l'équipe Erwin Janssen souligne que "surtout en Belgique, Kopecky a mis le cyclisme féminin sur la carte. Elle est arrivée dans l'équipe en 2022 et a obtenu de brillants résultats au Tour des Flandres, aux Strade Bianche, au Circuit Het Nieuwsblad, à la Nokere Koerse et, bien sûr, avec la conquête de son titre mondial sur la route, en plus de quelques titres mondiaux sur la piste."

"Kopecky est entre-temps devenue un exemple et une source d'inspiration pour beaucoup de gens", a ajouté le patron de l'équipe SD Worx. "De plus, elle s'est imposée comme l'une des grandes stars du cyclisme féminin. Nous sommes convaincus que ce que nous avons vu la saison passée est le point de départ de quelque chose d'encore plus beau."