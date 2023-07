La course cycliste des Jeux de Paris passera par Versailles et la butte Montmartre

Un départ et une arrivée au Trocadéro, un passage par le Château de Versailles et par la butte Montmartre: le parcours des épreuves cyclistes sur route des JO 2024, dévoilé mardi par les organisateurs, promet d'être spectaculaire.

Pour les épreuves sur route, hommes et femmes vont rouler sur une boucle identique en termes de paysages mais bien éloignée en termes de distance. Pour les hommes, cette boucle fera 273 km, un des plus longs parcours dans l'histoire des JO. Pour les femmes, la boucle sera elle de 158 km.

Les 180 cyclistes hommes et femmes qui participeront aux JO de Paris vont bénéficier de parcours inédits alternant les paysages urbains avec des lieux emblématiques parisiens et la campagne francilienne.

Pour les deux courses, après le départ sur l'esplanade du Trocadéro, les pelotons prendront le direction de Versailles, pour aller rejoindre le Château direction la vallée de Chevreuse., là où le relief pourrait user plus rapidement les organismes, avec quelques côtes à plus de 5% de pente.

Le parcours est aussi "vallonné" avec un final "escarpé sur les hauts de Montmartre", dont près de 10 km de montée en fin de course.

Après avoir effectué deux tours de cette boucle, le dernier tour passera par la basilique du Sacré Coeur, "avant de plonger dans un final en toboggan" jusqu'au pont d'Iéna, théâtre d'un sprint final de 230 mètres en direction du Trocadéro.

Pour les épreuves du contre-la-montre, pour la première fois dans l'histoire des JO, hommes et femmes rouleront sur le même parcours long de 32,4 km et "dénué de tout relief", entre les Invalides et le Pont Alexandre III.