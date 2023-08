"La course la plus éprouvante en termes de puissance" courue par Tiesj Benoot

Tiesj Benoot s'est classé neuvième de l'épreuve en ligne des Mondiaux de cyclisme, dimanche, à Glasgow, après avoir voir roulé toute la course aux côtés des leaders Wout van Aert, finalement deuxième, et Remco Evenepoel. "C'était une course extrêmement dure", a-t-il confié après la course. "Un tel parcours ne devrait pas être de retour l'année prochaine selon moi."

Benoot avait déclaré vendredi qu'il s'agissait du "moins beau parcours des Mondiaux" depuis qu'il est professionnel. "Ce n'était pas mon truc", a confirmé le coureur. "Si toutes les courses étaient comme ça, ce ne serait pas bon pour moi. C'est allé très vite dès que nous sommes arrivés sur le circuit urbain. Les Danois ont directement mis les gaz. Après, on a compté les tours jusqu'à l'arrivée. En termes de puissance, c'est la course la plus éprouvante que j'ai jamais disputée. Tu as besoin d'endurance et de technique, un peu comme dans une course comme le Tour des Flandres."

Les Belges ont contrôlé une grande partie de la course avec une équipe solide. "Je trouve que nous avons bien roulé, nous sommes seulement tombés sur un coureur plus fort, Mathieu van der Poel", a résumé Benoot. "Wout était toujours bien placé. Avec Remco, cela aurait pu aller peut-être un peu mieux, mais nous savons que c'est le plus difficile pour lui. Ses jambes étaient bonnes, car je l'ai vu combler quelques trous. Les deux derniers tours, il n'était pas au bien. Les quatre meilleurs coureurs sont restés devant. C'est beau, je pense que c'est comme ça que ça doit se passer dans un Mondial."