La course neutralisée à la suite d'une chute massive, Louis Meintjes abandonne

La 14e étape du Tour de France a été neutralisée, quelques kilomètres après le départ réel, à la suite d'une chute massive. Le peloton s'est rassemblé, tandis que le Sud-Africain Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty) et l'Espagnol Antonio Pedrero (Movistar) ont été contraints d'abandonner avant que la course ne reprenne.

Les coureurs s'étaient élancés d'Annemasse pour le départ fictif, et la chute a eu lieu environ six kilomètres après le départ réel de l'étape. La direction a immédiatement annoncé la neutralisation de la course, tandis que plusieurs coureurs étaient au sol.

Les Français Adrien Petit (Intermarché-Circus-Wanty) et Bryan Coquard (Cofidis), les Colombiens Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) et Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers), le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) ainsi que Maxim Van Gils et Frederik Firson (Lotto Dstny) étaient parmi les touchés. Ils sont tous repartis, bien qu'Adrien Petit ait été examiné pendant plusieurs minutes par les médecins.