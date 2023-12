La deuxième édition sera organisée à Turnhout le 1er mai 2024

Le parcours arpentera de larges routes forestières et de campagne au nord de la ville, le long de la frontière néerlandaise. La boucle sera longue de 50 km et devra être parcourue une à trois fois en fonction de la catégorie. 75% du tracé sera hors route et relativement plat.

En 2023, les championnats de Belgique avaient été organisés dans le cadre des championnats d'Europe à Oud-Heverlee, remportés par Jasper Stuyven (Lidl-Trek). En déplaçant la date au mois de mai, l'organisateur Golazo s'assure "la présence de tous les spécialistes du gravel mais aussi de la route et du cyclocross", a déclaré Christophe Impens de Golazo.