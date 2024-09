La favorite néerlandaise Demi Vollering a déjà "rêvé trop souvent du maillot arc-en-ciel"

La Néerlandaise Demi Vollering sera l'une des favorites de la course en ligne dames des Mondiaux de cyclisme sur route de Zurich, samedi. "C'est super beau d'être la grande favorite, j'espère que je pourrai aussi conclure", a déclaré la coureuse de 27 ans vendredi au micro du site Wielerflits.

"C'est la première fois que le parcours d'un championnat du monde me convient et que je reçois le rôle de leader", a expliqué Vollering. "C'est quelque chose de nouveau et de beau. Mais j'ai déjà rêvé trop souvent de ça (le maillot arc-en-ciel, ndlr). J'espère vraiment que cela se produira un jour".

Vollering, médaillée d'argent sur le contre-la-montre, dimanche passée, s'attend à une course difficile. "Chez les jeunes, nous avons vu que c'était un parcours très dur. Je pense qu'en cas de pluie, cela ajoute un facteur supplémentaire. Il est également très important d'être à l'avant avec toute l'équipe néerlandaise. Tu ne peux pas relâcher ton attention car c'est un circuit où les choses peuvent arriver n'importe où. Tu ne peux pas te relâcher et il y a beaucoup de virages après les montées."