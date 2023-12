La fédération belge de cyclisme annonce l'arrivée de Kim De Baat dans son staff technique

De Baat sera principalement concentrée sur les juniores et les U23. La championne de Belgique sur route en 2022, aujourd'hui âgé de 32 ans, a mis fin à sa carrière cycliste l'été dernier, et s'est dite "très impatiente de relever ce nouveau défi" avec Ludwig Willems. "Nous avons tissé de très bons liens ces dernières années et il pourra m'apprendre beaucoup. Je me réjouis d'avoir progressivement plus de responsabilités."

Actuellement coach de développement chez Belgian Cycling, Pauwels ne succédera à Bomans que l'année prochaine puisque ce dernier restera en poste jusqu'à sa pension, le 1er juillet. Le premier officiera néanmoins en tant que coach lors des compétitions.