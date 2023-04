La Flèche Brabançonne aura un vainqueur inédit

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), lauréat en 2019, a laissé son vélo au garage après son printemps triomphal, tandis que Tim Wellens (UAE Team Emirates), dernier vainqueur belge de l'épreuve en 2018, panse ses plaies après sa chute au Tour des Flandres, remporté par Tadej Pogacar, qui sera aussi absent mercredi.

Le troisième larron du "Big Three", Wout van Aert, ne sera pas non plus de la partie, et pour cause, son équipe Jumbo-Visma n'ayant pas inscrit la Flèche Brabançonne à son calendrier.

L'équipe UAE misera sur Matteo Trentin tandis qu'Apecin-Deceuninck comptera sur Quinten Hermans.