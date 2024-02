La Française Célia Gery gagne la course juniors filles, Sanne Laurijssen meilleure Belge

La Française Célia Gery a décroché la médaille d'or de la course juniors filles des championnats du monde de cyclocross samedi à Tabor en Tchéquie.

Géry a fait la différence dans le troisième et dernier tour pour s'imposer avec 5 secondes d'avance sur la Britannique Cat Ferguson et 14 secondes sur la Slovaque Viktoria Chladonova. Côté belge, Sanne Laurijssen a terminé 15e et meilleure Belge à 3:04. Shanyl De Schoesitter s'est classée 23e à 3:46.

Il s'agit de la deuxième médaille d'or en deux courses pour la France après sa victoire dans le relais mixte vendredi. Les Français avaient devancé la Grande-Bretagne après la victoire au sprint du junior Aubin Sparfel devant Cameron Mason. La Belgique, avec Arthur Van den Boer, Ward Huybs, De Schoesitter, Julie Brouwers, Sanne Cant et Michael Vanthourenhout, avait remporté la médaille de bronze pour former le même podium que lors des derniers championnats d'Europe.