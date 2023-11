La France titrée dans les deux catégories chez les juniors

La France a remporté les deux titres chez les juniors avec Aubin Sparfel et Célia Gery aux championnats d'Europe de cyclocross dimanche à Pont-Château en Loire-Atlantique.

Les Belges n'ont pu se mêler à la lutte pour un podium. Fabian Maes a fini 15e. Naud De Clercq a terminé 18e, Mathias De Keersmaeker 20e, Arthur Van Den Boer 28e, Miel Dekien 30e, Lennes Jacobs 33e, Axel Van Den Broek 38e et Mats Vanden Eynde 39e.

Aubin Sparfel l'a emporté devant le Hongrois Zsombor Takacs et un autre Français Jules Simon.

Chez les juniores, Shanyl De Schoesitter a terminé 11e, première belge dans une course remportée par la Française Célia Gery devant la Britannique Cat Ferguson. La Slovaque Viktoria Chladonova, 3e, complète le podium.

Sanne Laurijssen a terminé 20e et Alexe De Raedemaeker 22e.

En raison de la tempête Ciaran, les courses prévues samedi ont été reportées à dimanche. Le programme à Pont-Château est ainsi dense avec les espoirs (U23) dames à 11h00 et messieurs à 12h50. La course pour élites dames aura lieu à 14h00 et celle côté masculin à 15h10.