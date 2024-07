La Grande Boucle revient en France, la 4e étape s'est élancée à l'assaut du Galibier

Après un départ inédit en Italie, le Tour et son nouveau leader équatorien Richard Carapaz sont de retour en France mardi avec le passage, au milieu des murs de neige, du col du Galibier (hors catégorie, 23 km à 5,1%), une sommité de la Grande Boucle juchée à 2.642 mètres d'altitude.

Après avoir été porté par le Français Romain Bardet et le Slovène Tadej Pogacar, le maillot jaune est sur les épaules de Carapaz à l'issue de la troisième étape lundi.

Toujours classé dans la même seconde que Pogacar, ainsi que Remco Evenepoel, porteur du maillot blanc du meilleur jeune, et le Danois Jonas Vingegaard, l'Équatorien a pris la tête du classement général en terminant 24 rangs devant le Slovène, ralenti par une chute dans le peloton.

Mais le champion olympique en titre aura fort à faire pour garder sa tunique de leader mardi. Départ de Florence oblige, les Alpes sont au programme pour un franchissement qui bouleverse l'architecture traditionnelle du Tour.

Frontière naturelle entre les Alpes du Nord et du Sud, le Galibier est un monument du Tour et le col alpestre le plus franchi sur la Grande Boucle avec 60 passages. Il est situé à 19 km de l'arrivée.