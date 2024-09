La Grande-Bretagne plutôt que l'Euro pour "se recentrer mentalement", explique Evenepoel

Outre la santé physique, c'est aussi l'aspect mental qui préoccupe Remco Evenepoel après plusieurs mois éprouvants. "La préparation intensive de Tour de France, suivie de deux semaines de concentration sur les Jeux Olympiques, m'a demandé plus d'énergie que prévu. J'ai décompressé totalement dès le début de mes vacances. Je veux aussi me recentrer mentalement ici en Grande-Bretagne. Je me remets lentement dans le bain et j'espère être à 100% dans le rythme après cette semaine."

Les Mondiaux sont programmés à Zürich du 22 au 29 septembre. Le Tour de Grande-Bretagne s'étend lui sur six jours avec trois premières étapes plutôt vallonnées et les trois dernières plutôt réservées aux sprinteurs. Mardi, la première journée verra le peloton parcourir 181 kilomètres autour de Kelso, en Écosse.