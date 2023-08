La Jumbo-Visma de Primoz Roglic domine le chrono par équipes, Valter devient leader

L'équipe néerlandaise Jumbo-Visma s'est adjugé mercredi le meilleur temps sur la 2e étape du Tour de Burgos cycliste (2.Pro), un contre-la-montre par équipes de 13,1 kilomètres entre Oña et Poza de la Sal.

Sur un tracé court, sinueux et en montée continue, ponctué par une ascension finale de deux kilomètres à près de 5% de moyenne, la formation de Primoz Roglic a dominé l'exercice chronométré à plus de 53,6 km/h de moyenne. Elle s'impose avec 19 secondes d'avance sur la Movistar et 30 secondes sur l'équipe BORA-hansgrohe, troisième du jour.

En tête au premier point intermédiaire, l'équipe UAE Team Emirates a finalement terminé à 34 secondes des vainqueurs à la suite d'un coup de fatigue, dans le dernier kilomètre, de George Bennett, quatrième coureur sur la ligne, soit celui sur lequel le temps de l'équipe est enregistré.