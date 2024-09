La liste des médailles belges aux Mondiaux s'étoffe grâce à Evenepoel et Kopecky

Après la course sur route des élites messieurs, à l'issue de laquelle Remco Evenepoel a terminé cinquième dimanche, le rideau est tombé sur les championnats du monde de cyclisme à Zurich. Avec l'or d'Evenepoel dans le contre-la-montre et celui de Lotte Kopecky dans la course en ligne, la Belgique a conclu son voyage en Suisse avec 6 médailles dans son escarcelle.

Chez les dames, qui participent à la course en ligne depuis 1958, il y a eu 8 médailles d'or. La majorité de ces titres datent des débuts du cyclisme féminin, avec Yvonne Reynders (1959, 1961, 1963, 1966) et Marie-Rose Gaillard (1962). Après la dernière victoire de Nicole Van den Broeck (1973), Lotte Kopecky a mis fin à une disette de cinq décennies l'année dernière et a reconduit son titre samedi à Zurich.

La Belgique possède une histoire particulièrement riche aux Mondiaux de cyclisme. Avec 27 médailles d'or dans la course en ligne masculine, au programme pour les professionnels depuis 1927, aucun autre pays ne fait mieux. La dernière victoire remonte à 2022 avec Evenepoel à Wollongong (Australie). L'année dernière, Wout van Aert a terminé 2e à Glasgow derrière Mathieu van der Poel. La Belgique a également récolté 13 médailles d'argent et 12 de bronze.

Dans le contre-la-montre (aux championnats du Monde depuis 1994 pour les messieurs et les dames), le palmarès belge est moins fourni. Seul Evenepoel a été sacré champion du monde (2023 et 2024). Les années précédentes, les Belges ont accumulé les places d'honneu : Evenepoel a décroché l'argent (2019) et le bronze (2021 et 2022), Van Aert a remporté deux fois l'argent (2020 et 2021) et Victor Campenaerts a pris le bronze (2018).

Chez les dames, aucune Belge n'a encore remporté de médaille de chrono. À Zürich, Kopecky a terminé 5e.