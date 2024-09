La Néerlandaise Karlijn Swinkels s'impose dans le 3e Grand Prix de Wallonie féminin

La Néerlandaise Karlijn Swinkels s'est imposée au sprint devant l'Italienne Elisa Longo-Borghini dans la 3e édition du Grand Prix de Wallonie féminin (1.1). La course a été disputée mercredi entre Blegny et la Citadelle de Namur sur la distance de 139,4 kilomètres.

135 coureuses ont pris le départ de la 3e édition du Grand Prix de Wallonie, mercredi en milieu de matinée à Blegny. Il a fallu attendre la mi-course pour voir se dessiner une échappée de cinq concurrentes: Ilse Pluimers (AG Insurance-Soudal), Brodie Chapman (Lidl-Trek), Nina Buijsman (FDJ-Suez), Alenia Amialiusik (UAE Team ADQ) et Alison Jackson (EF-Oatly-Cannondale) ont pris un avantage toujours maîtrisé par le peloton autour de la demi-minute.

Le regroupement général s'est opéré après 116 kilomètres, avant la montée du Tienne aux Pierres où l'Italienne Gaia Realini (Lidl-Trek) a pris les devants en creusant rapidement un écart de plus de 40 secondes. L'action des formations UNO-X et FDJ-Suez a ramené la fuyarde en point de mire. La courte aventure de Realini s'est terminée à huit kilomètres du but alors que la course se rapprochait de la Citadelle de Namur. Le regroupement d'une trentaine de concurrentes s'est produit à cinq kilomètres de l'arrivée. Le groupe s'est dirigé tout droit vers le sprint dans le long faux plat d'arrivée à la Citadelle.