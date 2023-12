La Néerlandaise Lucinda Brand sans concurrence gagne à Mol, deux Belges dans le top 4

En l'absence de ses compatriotes, Fem van Empel, Puck Pieterse et Ceylin Carmen del Alvarado notamment, Lucinda Brand, 34 ans, s'est offert un solo s'échappant dès le 2e des cinq tours. Elle s'impose devant sa compatriote Shirin van Anrooij.

"Avec toutes ces bandes de sable, c'était un cross assez délicat et difficile", a commenté la lauréate. "Je me suis tout de suite senti bien, surtout après un bon départ. Je savais que je pouvais faire quelque chose et c'est ce que j'ai fait assez tôt dans la course. Sven Nys a certainement du crédit dans mes compétences sur le sable. Avant, rouler sur le sable était dramatique, mais maintenant je me débrouille un peu mieux. Je n'aime pas vraiment rouler dans le sable, même si cela peut paraître étrange de la part d'une personne qui est devenue championne du monde de cross sur sable", a déclaré Lucinda Brand.