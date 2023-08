La para-cyclistes belges éliminés en qualifications lors de la première journée sur piste

Ewoud Vromant (MC2) n'a pas pu se qualifier dans la poursuite individuelle de 3 km. Le Flandrien oriental de 39 ans, champion du monde en 2020, a terminé septième des qualifications. Diederick Schelfhout (MC3) n'a pas non plus réussi à se qualifier pour la finale dans la même discipline.

Louis Clincke et Jarno Thierens (MC4), Niels Verschaeren (MC5) et le duo Milan Thomas et Jonas Goeman (MB) n'ont pas passé les qualifications dans la poursuite individuelle de 4 km.