"La pluie est tombée", résume Evenepoel après l'échec sur le contre-la-montre par équipes

La formation belge avait signé le meilleur temps au passage intermédiaire, après un peu plus de 14 kilomètres (sur 26,9). Une averse s'est abattue sur la fin du parcours, et Soudal Quick-Step comme les autres équipes qui lui ont succédée a dû courir avec plus de précaution. Pour Evenepoel, c'était la raison de l'échec du Wolfpack. "C'est simple: la pluie est tombée et le vent a tourné. Malheureusement, le sort n'était pas avec nous aujourd'hui", a-t-il déclaré après la course.

"Nous avons tout fait parfaitement", a soutenu le champion du monde de contre-la-montre. "Nous voulions absolument gagner cette étape. Nous avions près de vingt secondes d'avance sur les UAE (vainqueurs de l'étape, ndlr) au point intermédiaire, et dans la descente qui a suivi, on ne pouvait pratiquement pas perdre de temps. Quand on voit que nous avons surclassé tout le peloton dans la première partie, cela veut dire que l'équipe était super bonne, et que le temps n'était tout simplement pas bon."