La police française a arrêté le spectateur qui a lancé des chips sur Pogacar et Vingegaard

Samedi, à un peu plus de deux kilomètres de l'arrivée, Pogacar, en tête de l'étape à ce moment-là, et Vingegaard ont été délibérément gênés par un spectateur dans la montée finale du Plat d'Adet. Ce dernier a lancé le contenu d'un paquet de chips sur le visage des coureurs qui passaient de vant lui.

Selon Le Parisien, la police française a réagi rapidement après l'incident. Un agent a cueilli l'homme parmi les autres spectateurs et quelques instants plus tard, il a été emmené dans un véhicule de police. La police a d'abord voulu l'interroger, mais cela s'est avéré impossible en raison de son état d'ébriété. Il a été autorisé à décuver dans une cellule et sera interrogé dimanche. Il est accusé de coups et blessures volontaires.