La police a identifié le spectateur qui avait jeté un gobelet sur la coureuse Marianne Vos

Le spectateur qui avait jeté un gobelet sur la cycliste Marianne Vos lors du Circuit Het Nieuwsblad samedi, alors qu'elle passait le Mur de Grammont, a été identifié et invité pour un interrogatoire, a indiqué la zone de police locale Grammont/Lierde jeudi.

Un procès-verbal a été dressé pour coups et blessures après l'incident, qui avait été filmé durant la retransmission télévisée de la course. "Malheureusement, ce magnifique événement sportif a été assombri par un incident au cours duquel un spectateur a jeté un gobelet au visage de Marianne Vos (la gagnante de la course, NDLR). Ce geste a suscité l'indignation au sein de la communauté cycliste", a déclaré la zone de police locale.

"Nous avons pris toutes les mesures nécessaires immédiatement après les faits", a poursuivi le chef de la zone de police, Patrice De Mets. "L'auteur a été identifié et nous avons invité cette personne à un interrogatoire afin qu'elle assume la responsabilité de son geste."