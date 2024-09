La police suisse ouvre une enquête après la mort de Muriel Furrer, les Mondiaux continuent

La police et le Ministère public suisses ont ouvert une enquête sur le décès de Muriel Furrer. La cycliste suisse de 18 ans est décédée vendredi des suites d'une violente chute survenue jeudi durant la course en ligne juniores filles des Mondiaux de Zurich.

Furrer a subi un grave traumatisme crânien dans sa chute et a été transportée, par hélicoptère, dans un état critique à l'hôpital universitaire de Zurich, où elle est décédée vendredi. La manière dont elle a chuté fait désormais l'objet d'une enquête. L'incident a eu lieu dans une zone boisée au nord du lac de Zurich.

"Le Ministère public et la police enquêtent au sujet de la chute", a reconnu Olivier Senn, membre du comité d'organisation local durant une conférence de presse. "Pour l'instant, nous ne pouvons encore rien affirmer avec certitude." Entre-temps, des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises sur la partie du parcours concernée. "Nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité des coureurs. Nous avons encore une fois réexaminé la descente et installé plus de signaleurs. Les autres courses de ces Mondiaux auront lieu. C'est le souhait de la famille."