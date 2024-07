La Polonaise Daria Pikulik remporte la victoire au sprint à Ekeren

Daria Pikulik (Human Powered Health) a remporté dimanche la Flèche des deux districts (WE 1.1), disputée sur une distance de 137,5 kilomètres entre Deurne et Ekeren. La Polonaise de 27 ans s'est imposée au terme d'un sprint massif devant la Néerlandaise Scarlett Souren (VolkerWessels) et la Britannique Flora Perkins (Fenix-Deceuninck). Febe Poppe (Proximus) a pris la quatrième place.